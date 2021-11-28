الأحد 28-11-2021
الوكيل الاخباري

المومني: ملزمون بقرارات لجنة الأوبئة حول إجراء الانتخابات

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

الصفدي يبحث مع نظيره اللبناني علاقات التعاون الثنائي

فصل الكهرباء عن مناطق بالكرك الإثنين

البرلمان العربي يشارك في المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي بدبي

اتفاقية تمويل قرض لبناء محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الغباوي بقيمة 30 مليون يورو

العقبة الخاصة تبدأ بالكشف على الأسماك المستوردة الطازجة

سعد جابر يستذكر تهنئة وصفي التل لوالده - صورة

وزير التربية : الأمور تحت السيطرة

ورشة عمل لتأسيس لجنة وطنية لسياحة المغامرة في الأردن

الأحد، 28-11-2021 05:18 م

الحكومة : لا يوجد نية للعودة للإغلاقات

حظر


الوكيل الاخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام فيصل الشبول أنه لا يوجد نية لدى الحكومة في الوقت الحالي للعودة للإغلاقات واجراءات الحظر، إنما سيتم التشديد على الالتزام بالاجراءات الوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا، ومحاولة لعدم وصول المتحور الجديد للأردن.

اضافة اعلان

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الدولة لشؤون الاعلام فيصل الشبول ووزير المالية محمد العسعس للحديث عن مشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

المومني: ملزمون بقرارات لجنة الأوبئة حول إجراء الانتخابات

الصفدي

الصفدي يبحث مع نظيره اللبناني علاقات التعاون الثنائي

11202127192925419529290

فصل الكهرباء عن مناطق بالكرك الإثنين

w

اتفاقية تمويل قرض لبناء محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الغباوي بقيمة 30 مليون يورو

العقبة

العقبة الخاصة تبدأ بالكشف على الأسماك المستوردة الطازجة

1120212152757349547676

سعد جابر يستذكر تهنئة وصفي التل لوالده - صورة

أخبار متعلقة
9202121202933188660317

وزير الاعلام : التعليم الوجاهي وفتح القطاعات مستمر

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

ما القرارات التي قد تتخذها الحكومة بعد ارتفاع اصابات كورونا ؟

fd2da4de4268c57b417d60957b704d56

الحكومة تعلن إدراج مواد جديدة ضمن المواد المخدرة

Untitled-1-326

تعليمات للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية

1120211516113818445530

رئيس الوزراء يفوض صلاحيات لوزير الاعلام

61938e4429422

البنك الدولي يؤكد دعمه لمشاريع وبرامج أردنية