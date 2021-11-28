الحكومة : لا يوجد نية للعودة للإغلاقات

الوكيل الاخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام فيصل الشبول أنه لا يوجد نية لدى الحكومة في الوقت الحالي للعودة للإغلاقات واجراءات الحظر، إنما سيتم التشديد على الالتزام بالاجراءات الوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا، ومحاولة لعدم وصول المتحور الجديد للأردن.

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الدولة لشؤون الاعلام فيصل الشبول ووزير المالية محمد العسعس للحديث عن مشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية.