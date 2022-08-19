الحكومة: لدينا خطة استجابة للتغيير المناخي وخفض الانبعاثات 31%

الوكيل الاخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة، فيصل الشبول، أن الأردن جزء من التحالف الدولي في مواجهة المناخ، وجزء من منظومة دولية تضم 190 دولة.



وأضاف الشبول، في حديثه له عبر "سكاي نيوز عربية"، الجمعة، “لدينا خطة استجابة للتغيير المناخي وخفض الانبعاثات بنسبة 31% حتى عام 2030، وهذه الخطة بحسب الجهود الدولية المفروض أن تتحمل الحكومة الأردنية 5% و26% يتحملها المجتمع الدولي في المواجهة العالمية للتغير المناخي لأنه يؤثر على الآخرين ولا يؤثر على منطقة أو بلد لوحده”.



وعبر الوزير الشبول عن أمله في أن يفي المجتمع الدولي بالتزاماته في مواجهة التغيير المناخي، في ظل تحمل المجتمع الدولي لـ23% من الاستجابة لأزمة اللجوء السوري للعام الماضي، مقابل تحمل الأردن لـ 77% من أعباء اللجوء السوري.



وتحدث الشبول عن “قلق” لكون المنطقة والأردن جزء منها معرضة لمخاطر التغير المناخي بنسبة تزيد عن 20% عن باقي دول العالم.

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