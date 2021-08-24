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الثلاثاء، 24-08-2021 04:22 م

الحكومة : لدينا خطط للخروج من عنق الزجاجة

رئاسة


الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان إن هناك خطط مستقبلية للحكومة للخروج من عنق الزجاجة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاستثمار الذي يوفر فرص عمل أولى من بناء أي مجمعات أو استملاك مبانٍ للحكومة.

وأضاف كريشان خلال جولة ميدانية اليوم الثلاثاء، في محافظة مادبا تشمل بلديات ذيبان ومليح وجبل بني حميدة ، أن الوزارة لديها خطة للتقليل من أرقام البطالة وإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة خاصة في مهنة عامل وطن، وأن الوزارة ستقوم بجولات سرية لتتبع العمال الأردنيين الذين يعملون بمهنة "عامل وطن".

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