الخميس 27-01-2022
الوكيل الاخباري

أمام شركة الكهرباء.. "الوكيل" ينشر أسماء مناطق بلا تيَّار منذ ساعات ومواطنون يناشدون - تحديث مستمر

الأشغال تنثر الملح على طرق يتوقع تشكل الانجماد عليها

المزار الشمالي يسجل أعلى كمية هطول مطري في إربد

الضمان الاجتماعي تؤكد على ضرورة التبليغ الفوري عن إصابات العمل خلال الظروف الجوية السائدة

187 مريضاً راجعوا مستشفى الجامعة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الانتهاء من إصلاح أعطال شبكة الضغط المنخفض بعد منتصف الليل

هل تسقط صلاة الجمعة بعذر الثلج؟

وزير صحة أسبق: "الأمور بدها مخافة الله واحترام عقول الناس"

ايطاليا تسجل 389 وفاة وأكثر من 155 ألف اصابة مؤكدة بكورونا

الحنيفات يرافق طوارئ وزارة الزراعة

الخميس، 27-01-2022 05:56 م

الحكومة للمواطنين: لا تخرجوا من المنازل إلا للضرورة القصوى

1202227132732636774678


 الوكيل الاخباري  - دعا وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم الخميس، المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى، تزامناً مع احتمالية تشكل الانجماد على بعض الطرق، وتجنباً لإعاقة عمل الآليات العاملة في الميدان على إدامة الحركة المرورية على الطرق لتقديم الخدمات للمواطنين.

وقال الكسبي في بيان صحفي اليوم الخميس، إن كوادر الوزارة قامت بالعمل على إزالة التراكمات الثلجية على الطرق تزامناً مع بدء تأثر المملكة بالمنخفض الجوي مساء امس الأربعاء، مشيراً إلى أنه تم وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على اغلاق بعض الطرق احترازياً بسبب الظروف الصعبة التي تشهدها وتم اجراء التحويلات اللازمة لضمان ديمومة الحركة المرورية على كل من: طريق غرندل - شريف الجنوب وطريق، دبة حانوت -ابو اللسن - مثلث المريغة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Screenshot_20

أمام شركة الكهرباء.. "الوكيل" ينشر أسماء مناطق بلا تيَّار منذ ساعات ومواطنون يناشدون - تحديث مستمر

wwww

الأشغال تنثر الملح على طرق يتوقع تشكل الانجماد عليها

120222513162482165308

المزار الشمالي يسجل أعلى كمية هطول مطري في إربد

1202225154519846815773

الضمان الاجتماعي تؤكد على ضرورة التبليغ الفوري عن إصابات العمل خلال الظروف الجوية السائدة

1202219205519314021185

187 مريضاً راجعوا مستشفى الجامعة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

1202227154028327047848

الانتهاء من إصلاح أعطال شبكة الضغط المنخفض بعد منتصف الليل

أخبار متعلقة
61f2a247b2df8

انقاذ سياح علقت مركبتهم على طريق النقب - الراجف

d

الكسبي: يمكننا رفع عدد الآليات للتعامل مع الحالة الجوية إلى 390 آلية

fffffff

الأشغال تزيل العوائق أمام حافلة علقت على طريق الرصيف مثلث النقب

12022212102929975710

وزير الاشغال يتفقد سير العمل بمشروع الحديقة البيئية

1

وزير الأشغال يوافق على تعديلات اتفاقية خاصة بالمكاتب الهندسية

11202028201349640919450

انهاء اعمال الحزمة الأولى لمشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء