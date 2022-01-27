الحكومة للمواطنين: لا تخرجوا من المنازل إلا للضرورة القصوى

الوكيل الاخباري - دعا وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم الخميس، المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى، تزامناً مع احتمالية تشكل الانجماد على بعض الطرق، وتجنباً لإعاقة عمل الآليات العاملة في الميدان على إدامة الحركة المرورية على الطرق لتقديم الخدمات للمواطنين.



وقال الكسبي في بيان صحفي اليوم الخميس، إن كوادر الوزارة قامت بالعمل على إزالة التراكمات الثلجية على الطرق تزامناً مع بدء تأثر المملكة بالمنخفض الجوي مساء امس الأربعاء، مشيراً إلى أنه تم وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على اغلاق بعض الطرق احترازياً بسبب الظروف الصعبة التي تشهدها وتم اجراء التحويلات اللازمة لضمان ديمومة الحركة المرورية على كل من: طريق غرندل - شريف الجنوب وطريق، دبة حانوت -ابو اللسن - مثلث المريغة.

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