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الثلاثاء، 24-08-2021 02:20 م

الحكومة : لم يصدر استثناءات من رئاسة الوزراء للتعيين

رئاسة


الوكيل الإخباري - انتقد رئيس اللجنة الإدارية النيابية علي الطراونة، تعيين موظفين في وزارة التربية والتعليم لحصولهم على استثناءات من رئاسة الوزراء.
وقال الطراونة خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، إنه تم تعيين أشخاص حصلوا على استثناءات من رئاسة الوزراء على حساب أصحاب الدور التنافسي، مشيرا إلى أنهم أتوا بواسطة.

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بدوره، أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أنه لا يوجد توجه لدى الحكومة وديوان الخدمة لمنح استثناءات للتعيين.


وقال إنه لم يصدر استثناءات من رئاسة الوزراء للتعيين، وإن من تم تعيينهم هم من ضمن المجموعات التي توقف تعيينهم عامي 2019 و2018 كباقي الفئات التي توقف تعيينها، وجميعهم من مخزون الديوان.


وأوضح الناصر أن كل من خضع للامتحان التنافسي على كشف عامي 2019 و2018، ولم يستكمل إجراءات تعيينه، فيكون السبب عدم توفر شواغر كافية، وسيتم المحافظة على نتيجة امتحانه وحفظ دوره وأحقيته بإجراء مقابلات لغايات التعيين.


وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، قال إن التعيينات في وزارة التربية جميعها مشروعة وضمن القانون.


وفيما يتعلق باستثناءات التعيين في عهد حكومة الخصاونة، أكد أنه لم يتم مخالفة القانون أو النظام، ولم يتم منح أي استثناء خارج إطار الشرعية.


وأشار الخرابشة إلى أن ذوي 6 متوفيين في حادثة مستشفى السلط تقدموا لرئاسة الوزراء بطلب الحصول على استثناء لتعيين أبنائهم، ولم يوافق مجلس الوزراء عليها.


وأوضح أن الاستثناءات تُمنح للحالات الاستثنائية من مخزون ديوان الخدمة المدنية وعلى النسبة المقررة، وهي لا تأخذ دور أحد في التعيين، كما ينص النظام، مشددا على أنه لم يأخذ أي مواطن دور الآخر في التعيين.


 




 

 


 

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