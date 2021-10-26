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الحكومة : لن يتم تثبيت أي موظف من عمال المياومة باستثناء عمال الوطن

الثلاثاء، 26-10-2021 04:20 م

الحكومة : لن يتم تثبيت أي موظف من عمال المياومة باستثناء عمال الوطن

رئاسة


الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء /وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أنه لن يصار إلى تثبيت أي موظف من عمال المياومة باستثناء عمال الوطن، لافتاً إلى أن عُمّال الزراعة وغيرهم من عمال المياومة سيتم دراسة إمكانية تثبيتهم في مراحل لاحقة بحسب الأوضاع المادية للبلديات.

كما أكد كريشان أنه لن يسمح بتغيير صفة الاستعمال للأراضي الزراعية تحت أي حجة أو مبرر، معتبراً أن ذلك خطاً أحمر لا يقبل تجاوزه، ولافتاً إلى أخطاء ارتُكتب بمراحل سابقة بتحويل أراض زراعية إلى تصنيفات أخرى لاستعمالات أضرت بالرقعة الزراعية التي وصف المحافظة عليها بالواجب الوطني.

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