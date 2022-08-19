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الجمعة، 19-08-2022 05:44 م

الحكومة : مدينة ادارية بين الزرقاء وعمان لاستيعاب التزايد السكاني الهائل

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، إن فكرة المدينة الإدارية موجودة منذ عام 2017 ويفترض أن تعلن قريبا.

وأضاف، خلال حديثه لشاشة سكاي نيوز عربية، أن المدينة الإدارية تعد مدينة متكاملة وذكية إلى جانب استجابتها للتكنولوجيا، مؤكدا أن المدينة ستكون ما بين الزرقاء وعمان لاستيعاب التزايد السكاني الهائل في العاصمة التي تتجاوز 4 ملايين نسمة".

ونوه إلى أن المدينة الإدارية ستقام على أراضي الدولة وليست على ملكيات خاصة.

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