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الأحد، 03-01-2021 10:56 ص

الحكومة: مراجعة شاملة لحظر الجمعة وساعات التجول

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الأحد، ان الحكومة اختارت مضاعفة القدرات الصحية واتخاذ الاجراءات الاحترازية لتجنب الاغلاقات الشاملة والجزئية.

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وأضاف الخصاونة خلال القاء البيان الوزاري أمام النواب، أن وعي المواطنين، وحسّهم المسؤول، والتزامهم بإجراءات السلامة والوقاية، ساعدنا في السيطرة على الوباء، وهو ما يستحقّ منّا الثناء والشكر.

 

وأكد أن الحكومة عازمة على مراجعة القرارات التي تتعلق بالحظر الشامل أيام الجمع، وزيادة ساعات التجول للمواطنين، وفقا للحالة الوبائية التي تشهدها المملكة.


 




 

 


 

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