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الأربعاء، 06-07-2022 05:38 م

الحكومة : مطالبة أصحاب المطاعم برفع الأسعار ضرب من الخيال

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الوكيل الاخباري - رفض وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، الأربعاء، مطالبة نقابة أصحاب المطاعم والحلويات بزيادة الأسعار بنسبة 30%-40%، وقال إنها "ضرب من الخيال وغير مبررة".

وأكد الوزير ، وجود ارتفاع في المواد الأساسية المستخدمة في المطاعم الشعبية بحسب المملكة . 

وقال الوزير إن طلب نقيب أصحاب المطاعم عمر عواد زيادة بمقدار 30%-40% على أسعار الوجبات الشعبية للمطاعم الشعبية "ضرب من الخيال"، ومرفوض جملة وتفصيلا.

وتحدث الوزبر عن زيادة عدد المطاعم، منذ أيلول/سبتمبر الماضي، وأشار إلى أن اتخاذ الوزارة لإجراء يأتي بعد "دراسة مستفيضة ووافية" حتى لا يكون هناك أثر سلبي على الناس التي اعتادت الشراء من تلك المطاعم.

واقترح الوزير على النقابة حلا وصفه بـ"السريع"، وهو الخروج من إطار المطعم الشعبي، والتسجيل في ضريبة الدخل، إذا رأى المطعم نفسه "مظلوما".

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