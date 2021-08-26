الحكومة : ملحق الموازنة جاء ترجمة للإجراءات التخفيفيّة والتحفيزيّة

الوكيل الاخباري - قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن ملحق الموازنة، جاء ترجمة للإجراءات التخفيفيّة والتحفيزيّة، التي أعلنتها الحكومة آذار الماضي، وكجزء من السياسة المالية التوسعية، وتحفيزًا لعملية التعافي الاقتصادي، ولعودة الأنشطة إلى طبيعتها، وخدمة لمختلف القطاعات، بالإضافة إلى توفير سيولة مالية لدى المواطن.



وأكد أن ملحق الموازنة، الذي يبلغ قيمته الإجمالية 263 مليون دينار، "صفري العجز"، أي سيكون خاليا من أي عجز مالي، ولا يرتب أية إضافة على الدين العام، لأن الإنفاق سيكون من خلال منحة مقدمة من الولايات المتحدة الأميركية، التي حصلت عليها المملكة بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني.



وأشار الوزير العسعس إلى أن الملحق يشمل الإنفاق على 60 ألف أسرة جديدة، من خلال صندوق المعونة الوطنية، ضمن برنامج تكافل 3، بكلفة 50 مليون دينار، وتوفير قسائم شراء مواد غذائية من المؤسستين الاستهلاكيّة المدنيّة والعسكريّة، لتستفيد منها 250 ألف أسرة محتاجة، وبكلفة 10 ملايين دينار.



وبين أن الملحق رصد 50 مليون دينار لتمديد العمل ببرنامج "استدامة" حتى نهاية العام الجاري، وتوفير فرص عمل مؤقتة للتشغيل، بواقع 4500 فرصة عمل، من خلال مشروع "تأهيل وصيانة وحماية المواقع الأثرية والسياحية بكلفة 11 مليون دينار، و6 آلاف فرصة عمل لدعم تشغيل الشباب والشابات، من خلال مشروع وطني للتشجير في مختلف مناطق المملكة بكلفة 10 ملايين دينار، إضافة إلى دعم 50 بالمئة من أجور تشغيل الشباب والشابات حديثي التخرج، في شركات الريادة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات بكلفة 20 مليون دينار.



وبحسب الوزير العسعس، تضمن الملحق كذلك رصد مخصصات مالية بقيمة 10 ملايين دينار، لتحفيز القطاع الصناعي، وزيادة القدرات التصديرية، وتوفير فرص تشغيل في القطاعات التصديرية، ودعم فوائد قروض لمشاريع زراعية جديدة ذات أولويّة موجهة للشباب والمرأة بكلفة 2 مليون دينار، فضلاً عن تخصيص 10 ملايين دينار لتغطية كلفة تعيين نحو 3 آلاف معلم ومعلمة في وزارة التربية والتعليم للعام الجاري.

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