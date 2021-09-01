الحكومة: منهاج جديد لتعزيز المهارات الرقمية لطلبة المدارس

الوكيل الإخباري - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن من ضمن محاور مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، إعداد منهاج جديد في المهارات الرقمية يساهم بتعزيز كفاءة المهارات الرقمية لدى طلاب المدارس الحكومية من الصف السابع الى الثاني عشر.

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وبين الهناندة أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى وهي رسم الإطار العام للمناهج والتفاصيل التي ستعمل عليها الوزارة ودراسة النماذج الدولية الأفضل لاعتمادها، فيما تعمل الوزارة حاليا على المرحلة الثانية وهي طرح عطاء لصياغة المناهج بالإضافة إلى تطوير مهارات المعلمين وتدريبهم عليه، حيث أن الوزارة بصدد انتظار العطاء لتطوير وصياغة المناهج واختيار الشركات التي ستدرب المعلمين عليه.



وسيكون المنهاج الجديد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال تطوير مساق خاص بالمهارات الرقمية والعمل على تجهيز ثلاثة الى خمسة مراكز تكنولوجية تعمل بإدارة القطاع الخاص كمساحات لتطبيق المهارات الرقمية.



يشار إلى أن مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف" أطلقته الحكومة منتصف شهر أيلول العام الماضي بتمويل من البنك الدولي والدول المانحة بقيمة 200 مليون دولار بهدف تحسين فرص الدخل المتأتي من القطاع الرقمي الأردني، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.

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