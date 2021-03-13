السبت 13-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إيجاز صحفي لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بعد قليل

الأمن العام : صافرات الإنذار ستطلق اليوم

مطالبة برحيل حكومة بشر الخصاونة

الحكومة : من يثبت تقصيره سيطاله القانون

تسليم جثامين المتوفين بحادثة مستشفى السلط لذويهم

اعلان من وزارة التربية والتعليم حول دوام الموظفين بالمدارس

الملكة: ما حدث في مستشفى السلط اهمال مؤلم لا يمكن تبريره

الطب الشرعي يكشف أعمار المتوفين بحادثة مستشفى السلط

ارتفاع عدد وفيات مستشفى السلط الى 7

ايعاز عاجل من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

عاجل

ارتفاع عدد وفيات مستشفى السلط الى 7

السبت، 13-03-2021 04:22 م

الحكومة : من يثبت تقصيره سيطاله القانون

2


 الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، إن هناك أمراً ملكياً سامياً لرئيس الوزراء بأن يقدم وزير الصحة استقالته من الحكومة على خلفية حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي.
اضافة اعلان

وأضاف دودين خلال مداخلة هاتفية على شاشة التلفزيون الأردني اليوم السبت، أن هناك تحقيقاً جارياً على مستويين، الأول فوري وشامل وعادل وواضح ستعلن نتائجه بكل شفافية ووضوح على الملأ، مبيناً أن التحقيق الثاني سيكون موازياً للأول من خلال النيابات العامة والسلطة القضائية المستقلة التي ستخرج بنتائج ضماناً للنزاهة والحيادية.

وأكد أن رئيس الوزراء شدد على أن كل من يثبت تقصيره في هذا الأمر سيطاله القانون والأحكام اللازمة.

وأشار إلى أن ما حدث اليوم في مستشفى السلط هو مأساة كبيرة، مقدراً مشاعر الأهل في مدينة السلط وفي محافظة البلقاء.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن ما حدث قد دق ناقوساً لاتخاذ احتياطات احترازية في كل مستشفياتنا في المملكة، سيما موضوع الأوكسجين والذي يعد مهماً جداً.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202125183957936115144

الأمن العام : صافرات الإنذار ستطلق اليوم

wwww

تسليم جثامين المتوفين بحادثة مستشفى السلط لذويهم

وزارة التربية والتعليم

اعلان من وزارة التربية والتعليم حول دوام الموظفين بالمدارس

320218101316617414753

الملكة: ما حدث في مستشفى السلط اهمال مؤلم لا يمكن تبريره

ffff

الطب الشرعي يكشف أعمار المتوفين بحادثة مستشفى السلط

fffff

ارتفاع عدد وفيات مستشفى السلط الى 7

أخبار متعلقة
32021117578312519101

وزير الاعلام لـ الوكيل : قرار بتمديد ساعات حظر التجول بالاردن

320219154934708119437

وزير الاعلام : قرارات حكومية ستعلن الأربعاء والخميس

ddddd

عبيدات ينفي لـ الوكيل التوصية بفرض حظر التجول لمدة يومين اسبوعيا

220211717437690630391

عبيدات: سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأن الحظر

ععع

سيناريوهات صعبة أمام الحكومة بعد تفاقم الوضع الوبائي

220217172551412888506

توافق بين اعضاء لجنة الاوبئة بعودة حظر الجمعة وتعديل ساعات الحظر الليلي