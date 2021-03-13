الحكومة : من يثبت تقصيره سيطاله القانون

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، إن هناك أمراً ملكياً سامياً لرئيس الوزراء بأن يقدم وزير الصحة استقالته من الحكومة على خلفية حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي.وأضاف دودين خلال مداخلة هاتفية على شاشة التلفزيون الأردني اليوم السبت، أن هناك تحقيقاً جارياً على مستويين، الأول فوري وشامل وعادل وواضح ستعلن نتائجه بكل شفافية ووضوح على الملأ، مبيناً أن التحقيق الثاني سيكون موازياً للأول من خلال النيابات العامة والسلطة القضائية المستقلة التي ستخرج بنتائج ضماناً للنزاهة والحيادية.وأكد أن رئيس الوزراء شدد على أن كل من يثبت تقصيره في هذا الأمر سيطاله القانون والأحكام اللازمة.وأشار إلى أن ما حدث اليوم في مستشفى السلط هو مأساة كبيرة، مقدراً مشاعر الأهل في مدينة السلط وفي محافظة البلقاء.وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن ما حدث قد دق ناقوساً لاتخاذ احتياطات احترازية في كل مستشفياتنا في المملكة، سيما موضوع الأوكسجين والذي يعد مهماً جداً.