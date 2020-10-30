الحكومة : نتألم لفقدان نخبة من أبطال الجيش الأبيض

الوكيل الاخباري -

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عبر وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة، علي العايد، الجمعة، عن ألمه جراء وفاة عاملين على مكافحة فيروس كورونا المستجد، بعد إصابتهم بالمرض، مجددا الدعودة إلى "الالتزام بسبل الوقاية"، لتخفيض عدد الإصابات بالوباء في الأردن.وكتب العايد على تويتر: "نتألم لفقدان أو إصابة أي أردني أو أردنية بسبب كورونا، ونتألم لفقدان نخبة من أبطال الجيش الأبيض، رحمهم الله جميعاً، ممن يصلون الليل بالنهار بالعمل على خطوط المواجهة الأمامية لحماية صحتنا".وأضاف أن "الوفاء لتضحياتهم يكون بالالتزام بسبل الوقاية وتخفيض الإصابات لحماية منظومتنا وكوادرنا الصحية".