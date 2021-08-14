الحكومة : هؤلاء الطلاب والمدرسين لن يسمح لهم بالدوام وجاهيا

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، السبت، انه "على كل عضو هيئة تدريس، أو عضو هيئة إدارية، أو طالب في الجامعات أن يكون متلقيا لجرعتي اللقاح، أو جرعة واحدة وغير متخلف عن الجرعة الثانية، أو أن يكون حاصلا على فحص كورونا سلبي النتيجة، وتكون صلاحيته 72 ساعة على الأقل".وأشار إلى أن هذا الأمر يحصن الطلبة في الجامعات والهيئة التدريسية والإدارية.وبشأن المدرسين الذين يخالفوا أمر الدفاع 32 قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، "من لم يلتزم بهذا الأمر لا يستطيع أن يدخل الجامعة، وبالتالي سيبدأ الخصم له من إجازاته السنوية، وإن استمر الأمر على هذا الحال سيبدأ الخصم له من راتبه باعتبار أنه متخلف عن القيام بالعمل".وعن طلاب مؤسسة التعليم العالي، الذين لن يتلقوا اللقاح الواقي ولن يحضروا فحص كورونا سلبي فلن يسمح لهم بالدوام وجاهيا.وبين، أنه في حال مخالفة أمر الدفاع 32 فإن المؤسسة التعليمية تغرم من 1000-3000 دينار.وتابع "اليوم نظامنا الصحي في وضع مريح ولا تزيد أقصى حالاته عن 30-32% بعد أن كنا قد وصلنا إلى 82%".