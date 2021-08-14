السبت 14-08-2021
الوكيل الاخباري

كريشان: الأمن والاستقرار أهم أركان البيئة الاستثمارية

وزارة التربية : نسبة تطعيم المعلمين في المدارس الخاصة وصلت الى 90%

الحكومة تنفي تعيين نجل سمير الرفاعي ملحقاً في سفارتنا بباريس

الناطق الرسمي: نسبة التطعيم في عمّان تحقق 87% من المناعة المجتمعية

إجراءات أعلنتها الحكومة اليوم للتخفيف على الأردنيين

الحكومة : هؤلاء الطلاب والمدرسين لن يسمح لهم بالدوام وجاهيا

انطلاق برنامج الفاقد التعليمي وجاهياً في مدارس المملكة غداً

الحكومة البريطانية تعين وزيرا جديدا للأمن

بيان صادر عن دائرة الآثار العامة حول دفائن تركية في الأردن

الامن يكشف تفاصيل اختطاف مواطن ووضعه في صندوق المركبة

السبت، 14-08-2021 07:43 م

الحكومة : هؤلاء الطلاب والمدرسين لن يسمح لهم بالدوام وجاهيا

f


الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، السبت، انه "على كل عضو هيئة تدريس، أو عضو هيئة إدارية، أو طالب في الجامعات أن يكون متلقيا لجرعتي اللقاح، أو جرعة واحدة وغير متخلف عن الجرعة الثانية، أو أن يكون حاصلا على فحص كورونا سلبي النتيجة، وتكون صلاحيته 72 ساعة على الأقل".اضافة اعلان


وأشار إلى أن هذا الأمر يحصن الطلبة في الجامعات والهيئة التدريسية والإدارية.

وبشأن المدرسين الذين يخالفوا أمر الدفاع 32 قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، "من لم يلتزم بهذا الأمر لا يستطيع أن يدخل الجامعة، وبالتالي سيبدأ الخصم له من إجازاته السنوية، وإن استمر الأمر على هذا الحال سيبدأ الخصم له من راتبه باعتبار أنه متخلف عن القيام بالعمل".

وعن طلاب مؤسسة التعليم العالي، الذين لن يتلقوا اللقاح الواقي ولن يحضروا فحص كورونا سلبي فلن يسمح لهم بالدوام وجاهيا.

وبين، أنه في حال مخالفة أمر الدفاع 32 فإن المؤسسة التعليمية تغرم من 1000-3000 دينار.

وتابع "اليوم نظامنا الصحي في وضع مريح ولا تزيد أقصى حالاته عن 30-32% بعد أن كنا قد وصلنا إلى 82%".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كريشان

كريشان: الأمن والاستقرار أهم أركان البيئة الاستثمارية

820211124333266310665

وزارة التربية : نسبة تطعيم المعلمين في المدارس الخاصة وصلت الى 90%

رئاسة

الحكومة تنفي تعيين نجل سمير الرفاعي ملحقاً في سفارتنا بباريس

8202112192548821596044

الناطق الرسمي: نسبة التطعيم في عمّان تحقق 87% من المناعة المجتمعية

820211413912921349752

إجراءات أعلنتها الحكومة اليوم للتخفيف على الأردنيين

وزارة التربية والتعليم

انطلاق برنامج الفاقد التعليمي وجاهياً في مدارس المملكة غداً

أخبار متعلقة
رئاسة

الحكومة : رسائل نصية ستصل لقطاع النقل لتذكيرهم بضرورة تلقي اللقاح

82021595720729101740

الناطق الرسمي : الأردن يتجه نحو مناعة مجتمعية من كورونا مع بداية شهر أيلول

820214105125793645924

الحكومة : الطلبة سيعودون للتعليم الوجاهي مع بداية العام الدراسي

72021710520539186875

دودين : سيتم تكثيف الرقابة على التجمعات والمخالفات لأوامر الدفاع

الخصاونة

رئيس الوزراء يصدر أمر الدّفاع رقم 32

7202115104123612580442

دودين يهنئ أسرة بترا بالعيد الثاني والخمسين لتأسيسها