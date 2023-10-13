الجمعة 13-10-2023
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الحكومة : هذه أكثر المطالب إلحاحاً من الأردن

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الجمعة، 13-10-2023 07:00 م

الحكومة : هذه أكثر المطالب إلحاحاً من الأردن

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند مبيضين، أنّ الخطاب الإعلامي الأردني واضح، وعلاقة الأردن مع فلسطين تاريخية

وقال مبيضين إنّ الحكومة الأردنية تبذل الجهود لإدخال المساعدات الأردنية إلى غزة.

وبين أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول إنتاج واقع جديد في قطاع غزة، ووضعهم أمام خيارين: الموت تحت الدمار أو الرحيل، متحدثًا عن عدم وجود عقلانية لدى جيش الاحتلال الذي يشن غارات غير إنسانية على مواطني غزة.

وقال إن أكثر المطالب إلحاحا من الأردن كان فتح ممرات آمنة لإيصال إمدادات إلى مواطني غزة، والمهمة الآن هي إقناع الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل بالسماح بممرات آمنة لتخفيف الضغط على الفلسطينيين.

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