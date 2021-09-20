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الإثنين، 20-09-2021 06:21 م

الحكومة : هناك تراخيا كبيرا في الالتزام بإجراءات السلامة

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين، الاثنين، أن هناك "تراخيا كبيرا" في الالتزام بإجراءات السلامة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن ذلك مرده إلى "الشعور بالاطمئنان" وبقاء نسب فحوص الكشف عن الفيروس أقل من 5%. 

وقال دودين وهو الناطق باسم الحكومة لـ"المملكة"، إن الوضع الوبائي في الأردن خلال 3 أسابيع ماضية منذ فتح الحكومة كافة القطاعات ضمن شروط، وإن "الأمور تحت السيطرة ومستقرة بشكل عام، والناس فتحت كل القطاعات، ونلمس ذلك من خلال ضريبة المبيعات التي تأخذها وزارة المالية، وهي أفضل من عام 2019". 

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