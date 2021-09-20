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الإثنين، 20-09-2021 06:33 م

الحكومة : هناك جائحة عارمة لغير متلقي اللقاح

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الوكيل الاخباري - دعا وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين، الاثنين، المواطنين إلى تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحا: "لازال هناك جائحة عارمة لغير متلقي اللقاح، أما متلقو المطاعيم فإنهم يعيشون في برد وسلام".

وعبر دودين عن "عدم رضاه" على نسبة متلقي اللقاح في الأردن، وعبر عن أمله في أن "ترتفع خاصة في الأسابيع المقبلة".

وأعطى الأردن منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي، 6.805103 ملايين جرعة موزعة على 3.630190 ملايين جرعة أولى، و3.174913 مليون جرعة ثانية. وعبر دودين في هذا الصدد عن سعادته بوصول عدد متلقي جرعتي اللقاح إلى حوالي 3.2 مليون شخص، وهو "رقم ممتاز جدا جدا". 

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