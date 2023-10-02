الإثنين 02-10-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة: يجب تفعيل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

الحكومة : لا يشترط موافقة والدي الطفل لإعطاء مطعوم الحصبة

الناطق الرسمي: يجب تفعيل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

كييف تدعو الاتحاد الأوروبي لنقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا

وزير التعليم العالي: لا شواغر في التخصصات الطبية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

إمبراطورية أعمال ترامب مهددة مع بدء محاكمته في نيويورك بتهم الاحتيال

مطالبة بتخصيص مقاعد الطب للطلبة المعيدين

الغارديان: وزير الدفاع البريطاني يرفض إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود

إصابة 5 طالبات بضيق تنفس لاستنشاقهن مبيدا حشريا

الإثنين، 02-10-2023 09:38 م

الحكومة: يجب تفعيل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

651affdc89771


الوكيل الاخباري- قال وزير الاتصال الحكومي مهنّد المبيضين الناطق الرسمي باسم الحكومة، الاثنين، إن واجب الإعلام النقد والاعتراض بشكل إيجابي لتحسين أداء الحكومة، وتحدث عن ضرورة تفعيل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وضرورة وجود انسياب للمعلومات بدون أي لبس أو تأويل أو مخاوف.اضافة اعلان


وأكد، أن الخط الساخن للاستفسار من الحكومة سيُفعل، وأضاف أن وسائل الإعلام ليس مطلوبا منها التصفيق حتى لو أنجزت الحكومة، ووصف وسائل الإعلام بـ"الشريك المسؤول".

وقال: "يجب أن نعظم الإنجاز ويجب أن نمارس النقد حين يتطلب أن يكون النقد بناءً لتصحيح الأخطاء"، مضيفا: "واجب الإعلام نقدي واعتراضي بشكل إيجابي لتحسين أداء الحكومة حتى يتحسس المسؤول ذاته عند وجود إعلام يقوم بالمساءلة".

وقال الوزير: إن المعارض والمشكك يجب أن نحترمه أكثر ونقدره أكثر ونشكره إذا كانت معارضته إيجابية وليست هدامة.

وأقرّ بوجود ثقة مهزوزة بالحكومات في العالم كله، وقال إن الأردن جزء من العالم، مضيفا: منذ عقد بدأ صوت المواطن يغلب على صوت المسؤولين وصوت صانع السياسات.

ورأى أن الثقة المهزوزة مردها إلى سياسات التواصل واستراتيجيات التنفيذ والتأخر بتأمين تدفق سلس ومباشر للمعلومات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5533

الحكومة : لا يشترط موافقة والدي الطفل لإعطاء مطعوم الحصبة

22

الناطق الرسمي: يجب تفعيل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

470802_1_1664888692

وزير التعليم العالي: لا شواغر في التخصصات الطبية

55

إصابة 5 طالبات بضيق تنفس لاستنشاقهن مبيدا حشريا

1020231192747700426779

الملك يعزي عشيرتي الياصجين والمزرعاوي

1

تنفيذي لواء الوسطية يناقش الاستعدادات لفصل الشتاء

أخبار متعلقة
5533

الحكومة : لا يشترط موافقة والدي الطفل لإعطاء مطعوم الحصبة

9999

مؤتمر صحفي حكومي حول الحملة الوطنية للتطعيم اليوم

مبنى رئاسة الوزراء

تعميم حكومي ملزم من لحظة صدوره

file

تعرّف على أسعار المحروقات الجديدة حسب التنكة في الأردن للشهر القادم

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تعين ناطقا باسمها

مبنى رئاسة الوزراء

أول قرارات حكومة الخصاونة بعد التعديل الوزاري