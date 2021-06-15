الحكومة: يحق لسائقي العمومي التجول خلال فترة الحظر بعد تلقيهم الجرعة الأولى بـ 21 يوماً

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي، الثلاثاء، إن سائقي العمومي ينطبق عليهم ما ينطبق على أي مواطن عادي بالشروط التي أصدرتها الحكومة.

اضافة اعلان

وأضاف البلبيسي لـ الوكيل الإخباري أنه يسمح لسائقي العمومي التجول والعمل خلال فترة الحظر الجزئي والشامل، وذلك شريطة أن يمر على الشخص 21 يوماً من تلقيه الجرعة الأولى للمطعوم، أو فور تلقية للجرعة الثانية.

وتدخل إجراءات المرحلة الأولى لخطة الفتح التدريجي للقطاعات “صيف آمن” حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، بحيث سيسمح لمن مضى أكثر من 21 يوماً على تلقيه الجرعة الأولى من مطعوم كورونا بالتنقل والتجوال في المملكة خلال ساعات الحظر الجزئي الليلي.



كما تتضمن الإجراءات، بدء منع دخول الشاحنات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إلا بعد تلقي سائقيها الجرعة الأولى من المطعوم، والسماح بتقديم الأرجيلة في الساحات الخارجية للمطاعم السياحية والشعبية والمقاهي والمنشآت الفندقية، وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة