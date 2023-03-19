الحكومة : يوم الآثار الأردني في 27 حزيران

الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اعتماد يوم السَّابع والعشرين من شهر حزيران من كلِّ عام ليكون (يوم الآثار الأردني)، احتفاءً بمضيّ مئة عام على صدور المرسوم الأميري بتأسيس دائرة الآثار العامَّة، الذي صدر بتاريخ 27/6/2023م.



وسيتمُّ في هذا اليوم إعفاء الزُّوَّار الأردنيين من رسوم الدَّخول إلى المواقع الأثريَّة والمتاحف، وإطلاق حملات توعويَّة وتثقيفيَّة للحفاظ على الموروث الحضاري الأردني، ومبادرات لتنظيف المواقع الأثريَّة والسِّياحيَّة في جميع محافظات المملكة.

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