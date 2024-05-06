الحكومة: 1308 مشاريع بأكثر من 400 مليون دينار في جرش خلال 25 عاما

الوكيل الاخباري-

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عقد الفريق الوزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان في جرش، الاثنين، أول اجتماع للفريق الوزاري الذي شكله رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بهدف الوقوف على ما تم إنجازه من المشاريع الحكومية خلال الـ 25 سنة الماضية، في إطار احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.وأكد كريشان في كلمته الافتتاحية للاجتماع اعتزاز الأردنيين بالإنجازات التي حققها الوطن في جميع القطاعات، خلال الخمس وعشرين سنة الماضية (اليوبيل الفضي)، واستمرار مسيرة الإنجازات، مشيرا إلى الجهود الاستثنائية التي بذلها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه في تطوير المملكة خلال هذه السنوات، رغم التحديات التي واجهتها المملكة خلال هذه الفترة، والتي أبرزها الحرب على قطاع غزة والتحولات السياسية في المنطقة، واستضافة الأشقاء اللاجئين العراقيين والسوريين وجائحة كورونا، وارتدادات الحرب الأوكرانية على العالم ومنطقة الشرق الأوسط والمملكة.وجرى خلال الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء (أعضاء الفريق الوزاري) ومحافظ جرش وعدد من الأمناء العامين، ورئيس مجلس المحافظة، ورؤساء بلديات المحافظة، وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، استعراض الإنجازات التي حققتها المحافظة خلال الـ 25 سنة الماضية، حيث بلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها في المحافظة 1308 مشروعات، بكلفة تزيد على 400.287 مليون دينار.وبلغ عدد مشاريع قطاع البلديات 103 مشاريع بكلفة تقريبية 63.457 مليون دينار، وقطاع المياه والصرف الصحي 36 مشروعا بكلفة 76.688 مليون دينار، وقطاع الأشغال العامة والإسكان 455 مشروعا بكلفة 18.865 مليون دينار، وقطاع الزراعة 31 مشروعا بكلفة 14.538 مليون دينار، قطاع التربية والتعليم 48 مشروعا بكلفة 150 مليون دينار، وقطاع السياحة والآثار 38 مشروعا بكلفة 31.540 مليون دينار.كما بلغ عدد المشروعات التي تم تنفيذها خلال الـ 25 سنة الماضية في قطاع الصحة 22 مشروعا بكلفة 23.250 مليون دينار، وقطاع الثقافة مشروع واحد بكلفة 2.580 مليون دينار، وقطاع الشباب 40 مشروعا بكلفة 3.5 مليون دينار، وقطاع التنمية الاجتماعية 525 مشروعا بكلفة 11.309 مليون دينار، وقطاع البيئة 7 مشاريع بكلفة 238 ألف دينار، وقطاع النقل مشروعين بكلفة 4.321 مليون دينار.