الجمعة 23-10-2020
الوكيل الاخباري

الحملة الامنية تنهي مرحلتها الاولى بالقبض على 475 مطلوباً وتدخل المرحلة الثانية

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الجمعة، 23-10-2020 01:43 ص

الحملة الامنية تنهي مرحلتها الاولى بالقبض على 475 مطلوباً وتدخل المرحلة الثانية

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - حملة أمنية واسعة نفذتها الاجهزة الامنية المختلفة على امتداد تراب الوطن للقبض على من يمتهن مهنة ترويع المواطنين وسرقت اموالهم وممتلكاتهم .

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الحملة التي بدأت شرارتها من الجريمة البشعة بحق فتى الزرقاء حيث شملت الحملة القاء القبض على كافة البلطجية واصحاب السوابق وفارضي الاتاوات في عدد من محافظات المملكة شملت العاصمة والزرقاء والكرك والمفرق واربد وعجلون وغيرها . 

 

ولقد لاقت هذه الحملة التي اسفرت بمرحلتها الاولى عن القاء القبض على 475 مطلوبا لوجه العدالة ترحيبا شعبيا ورسميا واسعا كما وطالب المواطنون بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بالعبث بامن الوطن والمواطن.

 

مديرية الامن العام اعلنت توسيع اطار الحملات الامنية المشتركة وتوجيهها باتجاه تجار ومروجي المواد المخدرة وكل من يتعامل بتلك المواد القاتلة .


 




 

 


 

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