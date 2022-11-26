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السبت، 26-11-2022 10:33 ص

الحمل الكهربائي يسجل 2850 ميغاواط مساء أمس الجمعة

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت شركة الكهرباء الوطنية، إن الحمل الكهربائي الذي سُجل على الشبكة الكهربائية، مساء أمس الجمعة، بالتزامن مع تساقط الأمطار، وصل إلى 2850 ميغاواط.

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وأضافت الشركة لـ" الوكيل الإخباري" أن الحمل الصباحي سجل 2585 ميغاواط، موضحة أن هذه الأحمال ضمن معدلها الطبيعي.


وأشارت إلى أن هذا المنخفض غير طويل، ما جعل معدل الأحمال طبيعياً وضمن المستوى المتوقع.


وبينت الشركة أن ارتفاع الأحمال قد يحدث على الشبكة مع ذروة فصل الشتاء، وقد يصل فيها إلى أكثر من 4000 ميغاواط.


وتشهد مختلف مناطق المملكة مع ساعات صباح أمس الجمعة تساقطا للأمطار، أثر منخفض قبرصي يؤثر على المملكة، من المتوقع أن يستمر حتى ساعات مساء اليوم السبت.

 




 

 


 

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