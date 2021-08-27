الحمل الكهربائي يسجل 3270 ميجا واط مساء الخميس

الوكيل الإخباري - سجل الحمل الكهربائي مساء أمس الخميس 3270 ميجاواط مقابل حمل صباحي بلغ 3080 ميجاواط بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

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وبلغ اقصى حمل كهربائي مسجل عام 2020 (3630) ميجاواط بنسبة نمو 7.4 بالمئة عن عام 2019 والذي بلغ 3380 ، وفق بيان اطلع عليه "الوكيل الإخباري".



وأكدت الشركة ان النظام الكهربائي في المملكة قادر على تغطية اي أحمال كهربائية من مصادر التوليد المختلفة، وهناك خطط معدة مسبقا للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية الحارة .