السبت 05-02-2022
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السبت، 05-02-2022 10:08 ص

الحمل الكهربائي يُسجل 3400 ميغاواط مساء أمس الجمعة

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الوكيل الاخباري - قالت شركة الكهرباء الوطنية، إن الأحمال الكهربائية التي سجلت مساء أمس الجمعة وصلت إلى 3400 ميغاواط.

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وأضافت الشركة لـ " الوكيل الاخباري" أن الأحمال التي سجلت صباح اليوم السبت وصلت إلى 3000 ميغاواط. 

وأشارت إلى أن معدل الأحمال ضمن المستوى الطبيعي لمثل هذه الأحوال الجوية.

وشهدت المملكة منذ ساعات مساء امس الجمعة انخفاضاً كبيراً على درجات الحرارة و تساقطا غزيرا للامطار في معظم مناطق المملكة، كما تساقطت الثلوج على المرتفعات الجنوبية. 

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