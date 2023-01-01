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الحمل الكهربائي يسجل 3540 ميجا واط مساء السبت

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الأحد، 01-01-2023 02:54 م

الحمل الكهربائي يسجل 3540 ميجا واط مساء السبت

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات شركة الكهرباء الوطنية، أن الحمل الكهربائي المسجل مساء أمس السبت بلغ 3540 ميجاوط، فيما بلغ الحمل الصباحي 2880 ميجاواط.

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وكان أقصى حمل كهربائي مسجل في المملكة في كانون الثاني من العام الماضي، بلغ 4010 ميجاواط.


وأكدت الشركة في تصريحات، أن النظام الكهربائي في المملكة يمتاز باعتمادية عالية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وأن الشركة وضمن خطط محددة تزيد استعداداتها لمواجهة الأحمال الكهربائية خلال شهور الذروة.


كما أكدت الشركة، قدرتها على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال فصل الشتاء من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة والتأكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية.

 




 

 


 

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