الحمل الكهربائي يُسجل 3860 ميغاواط مساء أمس السبت

الوكيل الاخباري - قالت شركة الكهرباء الوطنية، إن الأحمال الكهربائية التي سجلت أمس السبت، وصلت إلى 3860 ميغاواط.

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وأضافت الشركة لـ " الوكيل الاخباري" أن الأحمال التي سجلت صباح اليوم الأحد وصلت إلى 3460 ميغاواط.



وأشارت إلى أن معدل الأحمال ضمن المستوى الطبيعي الاعتيادي لمثل هذه الأحوال الجوية.