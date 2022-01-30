الحمل الكهربائي يُسجل 3860 ميغاواط مساء أمس السبت

الوكيل الاخباري - قالت شركة الكهرباء الوطنية، إن الأحمال الكهربائية التي سجلت أمس السبت، وصلت إلى 3860 ميغاواط.
وأضافت الشركة لـ " الوكيل الاخباري" أن الأحمال التي سجلت صباح اليوم الأحد وصلت إلى 3460 ميغاواط.
وأشارت إلى أن معدل الأحمال ضمن المستوى الطبيعي الاعتيادي لمثل هذه الأحوال الجوية.
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وشهدت المملكة منذ ساعات ما بعد منتصف ليل السبت الأحد انخفاضاً كبيراً على درجات الحرارة وصلت لحد الانجماد، وعليه قرر مجلس الوزراء تأخير الدوام الرسمي الى الساعة 10 صباحا.
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