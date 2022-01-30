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الأحد، 30-01-2022 11:39 ص

الحمل الكهربائي يُسجل 3860 ميغاواط مساء أمس السبت

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الوكيل الاخباري - قالت شركة الكهرباء الوطنية، إن الأحمال الكهربائية التي سجلت أمس السبت، وصلت إلى 3860 ميغاواط.

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وأضافت الشركة لـ " الوكيل الاخباري" أن الأحمال التي سجلت صباح اليوم الأحد وصلت إلى 3460 ميغاواط. 

وأشارت إلى أن معدل الأحمال ضمن المستوى الطبيعي الاعتيادي لمثل هذه الأحوال الجوية.


وشهدت المملكة منذ ساعات ما بعد منتصف ليل السبت الأحد انخفاضاً كبيراً على درجات الحرارة وصلت لحد الانجماد، وعليه قرر مجلس الوزراء تأخير الدوام الرسمي الى الساعة 10 صباحا. 

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