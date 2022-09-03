الحمل الكهربائي ينخفض في المملكة ويسجل 3375 ميغاواط الجمعة

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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قالت شركة الكهرباء الوطنية إن الأحمال الكهربائية ليوم أمس الجمعة سجلت انخفاضا عما كانت عليه بداية الأسبوع الماضي، خاصة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس .وكشفت الشركة لـ " الوكيل الإخباري" أن الحمل الذي سجل أمس الجمعة وصل خلال الفترة المسائية إلى 3375 ميغاواط/ساعة، فيما سجل حمل صباحي وصل إلى 3260 ميغاواط/ ساعة، موضحة أن ذلك يأتي بالتزامن مع بدء انحسار الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة.وأشارت إلى أن الشبكة استطاعت استيعاب الاحمال في ذروتها التي كانت يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن وصل الحمل الأقصى إلى 3850 ميغاواط/ ساعة، دون أن يسجل أي اعطال كبيرة.وتوقعت الشركة أن تعاود الاحمال الارتفاع خلال الصيف الحالي، لتصل إلى بنسبة 11 % عن أعلى مستوى سُجل صيف العام الماضي.