السبت 03-09-2022
الوكيل الاخباري

الضمان: راتب شهري لمن وقع طلاقهن او ترملن بعد وفاة المعيل

عقيلة أردوغان تفتتح أول مركز تدريب لذوي الإعاقة في تركيا

تعيين السنغالي باثيلي مبعوثا خاصا إلى ليبيا

العراق:800 طائرة لخطوط طيران دولية تمر عبر الاجواء العراقية

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من قباطية على حاجز جنوب جنين

الدفاع المدني للمواطنين: ابتعدوا عن مرتع العقارب والافاعي

50 % نسبة حجوزات صالات الأفراح الشهر الماضي

الإعلان عن المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر - اسماء

تعليق قبول طلبات اللجوء في 12 منطقة ألمانية من أصل 16!

أسعار الحديد والاسمنت محليا اليوم

السبت، 03-09-2022 12:31 م

الحمل الكهربائي ينخفض في المملكة ويسجل 3375 ميغاواط الجمعة

main_image5dcfc7c3aaaba


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت شركة الكهرباء الوطنية إن الأحمال الكهربائية ليوم أمس الجمعة سجلت انخفاضا عما كانت عليه بداية الأسبوع الماضي، خاصة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس . اضافة اعلان


وكشفت الشركة لـ " الوكيل الإخباري" أن الحمل الذي سجل أمس الجمعة وصل خلال الفترة المسائية إلى 3375 ميغاواط/ساعة، فيما سجل حمل صباحي وصل إلى 3260 ميغاواط/ ساعة، موضحة أن ذلك يأتي بالتزامن مع بدء انحسار الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة. 

وأشارت إلى أن الشبكة استطاعت استيعاب الاحمال في ذروتها التي كانت يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن وصل الحمل الأقصى إلى 3850 ميغاواط/ ساعة، دون أن يسجل أي اعطال كبيرة.

وتوقعت الشركة أن تعاود الاحمال الارتفاع خلال الصيف الحالي، لتصل إلى بنسبة 11 % عن أعلى مستوى سُجل صيف العام الماضي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
92022215038691607587

الضمان: راتب شهري لمن وقع طلاقهن او ترملن بعد وفاة المعيل

ustavkonder

بلدية إربد: قطع الكهرباء عن بعض الأحياء بسبب تشغيل المكيفات

الخارجية-4-780x470-2

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الإكوادور

19140910431564336096

الدفاع المدني للمواطنين: ابتعدوا عن مرتع العقارب والافاعي

JRCS-scaled

الهلال الأحمر ينظم جلسات نقاشية للعاملين بالقطاع الصحي

305013823_151077360935098_7371187297487326589_n

مجلس محافظة الطفيلة يقر موازنة العام المقبل

أخبار متعلقة
f

مليون مسافر عبر مطار الملكة علياء الشهر الماضي

147-150024-tips-charging-electric-vehicle-home_700x400

تنظيم الطاقة تكشف تعرفة عدادات شحن السيارات الكهربائية المنزلية

9963

العمل تضبط 68 حالة عمالة اطفال منذ بداية العام

af957f9f-790d-4752-b249-d7788be7073e

انتخاب رؤساء اللجان الشبابية في مراكز الأميرة بسمة للتنمية

2021_10_18_20_22_18_994

وزير العمل يؤكد اهمية تمكين الشباب وتعزيز المهارات الابداعية

1660223073287

البلبيسي يدعو للإقبال على تلقي مطعوم كورونا