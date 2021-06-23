الحموري: المستشفيات الخاصة ملتزمة بدفع رواتب الأطباء المقيمين

الوكيل الاخباري -

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قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري إن الأطباء الأردنيين المقيمين في جميع المستشفيات الخاصة بما فيها المستشفيات الخاصة التعليمية يحصلون على رواتب وحوافز وضمان اجتماعي وتأمين صحي.وأضاف الحموري في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن المستشفيات الخاصة التعليمية توفر فرص الاختصاص للأطباء الخريجين وتقدم لهم التدريب الجيد تحت اشراف لجان علمية من خيرة الاستشاريين في مختلف الاختصاصات وتساعدهم على اجتياز امتحان الاختصاص في المجلس الطبي الأردني والعربي وهي ملتزمة بدفع رواتب وحوافز للأطباء المقيمين المتدربين لديها.