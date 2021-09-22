الحموري: الملك أوعز بضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع الصحي

الوكيل الاخباري- أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، أن جلالة الملك وجه خلال اجتماعه بمسؤولين وممثلين عن القطاع الصحي أمس، إلى وضع توصيات وخطة عمل لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى ووضع آلية للرقابة وضمان وجود الخدمات الصحية خلال 30 يوماً.



وقال، إن هناك إجراءات كثيرة سيتم تفعليها تتعلّق بتحسين مستوى الخدمات والأداء في القطاع الصحي برمته خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وأضاف أن ما حصل خلال الفترة الماضية من حالتي وفاة لطفلتين بسبب أخطاء طبية أزعج جلالة الملك بشكل كبير ودعا إلى عقد هذا الاجتماع، حيث كان مستاءً ويرغب في معالجة أي خلل يؤدي إلى مثل هذه الحالات.



وبين الحموري إن جلالة الملك أوعز بضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع الصحي وآلية مراقبة الأداء وضمان الالتزام بالمعايير المهنية، كما وجه جلالته بأن يكون هناك فريق عمل يبحث في أفضل السبل لرفع سوية الخدمات المقدمة من مختلف القطاعات.



وتوقع الحموري أن يكون هناك شراكة ما بين القطاعين العام والخاص لسد الثغرات الموجودة في المستشفيات الحكومية، حيث كان هناك تجربة سابقة ناجحة خلال جائحة كورونا وتعاون وتنسيق ما بين المستشفيات الخاصة والحكومية، حيث استقبلت المستشفيات الخاصة وعالجت 15500 مريض كورونا شكلوا ثلث الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات، وهذا ما جعل الأردن يستطيع التعامل مع هذه الجائحة بنجاح وتوفير سرير لكل مريض أو غرفة عناية مركزة في حين فشلت كثير من دول العالم بذلك.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

