السبت 19-11-2022
الوكيل الاخباري

الدفاع المدني يتعامل مع حريق كبير في الرصيفة

اندلاع حريق في محطة تعبئة غاز بالقرب من فسيفولوجك بمقاطعة لينينغراد

تشييع جثمان الفنان أشرف طلفاح في جحفية - صور

الفراية: سياستنا تسمح بزيارة أي شخص للأردن لتلقي العلاج

الضمان: التقديم لصرف الرصيد الادخاري لغايات العلاج بداية كانون الأول المُقبل

يوم طبي مجاني في بلدية الرصيفة غدا

روغوف: استهداف مستودع ذخيرة أوكراني ومصنع لمحركات الطائرات في زابوروجيه

إسناد تهمة القتل العمد والشروع به لخادمة إثيوبية

بعد انخفاض الذهب.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

استطلاع دولي: زيادات قياسية متوقعة للرواتب في عام 2023

السبت، 19-11-2022 12:04 م

الحموري: تفعيل أنواع السفر الصحي سيعزز مكانة الأردن في السياحة العلاجية

medical-tourism-jordan


الوكيل الإخباري - انطلقت اليوم السبت، ولمدة 3 أيام، أعمال منتدى السياحة العلاجية والسفر الصحي على مستوى العالم.

اضافة اعلان


وينظم المنتدى جمعية المستشفيات الخاصة بالشراكة مع وزارة الصحة وهيئة تنشيط السياحة وبالتعاون مع اتحاد المستشفيات الدولي، والمجلس العالمي للسياحة العلاجية، واتحاد المستشفيات العربية.


وقال رئيس الجمعية فوزي الحموري، إنّ تنظيم المنتدى يأتي ترجمةً لرؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت برعاية ملكية، وأكدت أهمية الرعاية الصحية والسياحة العلاجية، وأنها من أولويات النمو ‏الاقتصادي الوطني، مثمنا دعم ومساندة جلالة الملك لقطاع السياحة العلاجية والاستشفائية في المملكة.


وأشار إلى أن الجمعية حرصت على استقطاب أعداد كبيرة من ممثلي جهات محلية ودولية متخصصة في السياحة العلاجية والسفر الصحي، مشيرا إلى أنه سيشارك في المنتدى عدد من الوزراء الأردنيين والعرب والسفراء والملحقين الصحيين من الدول التي تربطها علاقات تعاون صحي مع الأردن.


وبين أن عدد المشاركين في المنتدى يزيد عن 750 مشاركا من 50 دولة، وأكثر من 70 متحدثا في 11 جلسة، من بينها جلسة وزارية بعنوان: "التوسع في السفر الصحي، الطريق إلى الأمام بعد التعافي من جائحة كورونا"، بمشاركة وزراء أردنيين ومن دول عربية، بالإضافة إلى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.


وقال الحموري إن المنتدى يهدف إلى تسليط الضوء على جميع أنواع السفر الصحي الواردة في "إعلان عمان 2017"، منها السياحة العلاجية، والاستشفائية وسياحة طب الأسنان، والمنتجعات، والأكل الصحي، والسياحة الرياضية، وسياحة التقاعد، مؤكدا أن تفعيلها سيؤدي إلى تعزيز مكانة الأردن كمقصد للعلاج والاستشفاء مما يسهم في زيادة أعداد الوافدين إلى الأردن للاستفادة من الخدمات، وبالتالي زيادة إيرادات الخزينة من العملات الصعبة والمساهمة في استقرار الدينار الأردني وتشغيل المزيد من المواطنين الأردنيين وخفض نسبة البطالة.


وأشار إلى أهمية السياحة العلاجية والسفر الصحي في تعزيز الدخل القومي بالعملات الصعبة، حيث تشكل عوائد القطاع ما يقارب عن 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسهم في توفير فرص عمل للأردنيين، مبينا أن قطاع المستشفيات الخاصة يشغل ما يزيد عن 40 ألفا، غالبيتهم من أصحاب المهارات.


وأكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، ضرورة جذب الاستثمارات في المناطق السياحية، في ضوء الطلب الكبير على الأردن، مبينا أن المملكة بحاجة إلى مراكز علاجية متخصصة في علاج الأمراض الجلدية في منطقة البحر الميت.


وأشار إلى أهمية المنتدى لوضع الأردن على خارطة السياحة الصحية والاستشفائية، وتسليط الضوء على الميزة التنافسية للأردن في القطاع الصحي، مبينا أن المؤتمر يأتي تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة للتسويق والترويج للأردن سواء سياحة المؤتمرات أو السياحة الصحية.


وأوضح عربيات أن الهيئة ملتزمة ضمن خطتها التسويقية بالتنسيق مع وزارة الصحة وجمعية المستشفيات الخاصة لتحقيق الأهداف المرجوة من خلال زيادة أعداد المرضى للأردن وتحفيز الاستثمار في قطاع السياحة الاستشفائية عن طريق ترويج المحتوى الصحي على مواقع التواصل الاجتماعي وأدوات التسويق التي تعمل بها الهيئة.


وأكد عضو في جمعية المستشفيات الخاصة العين إبراهيم الطراونة، أهمية سياحة طب الأسنان، في ضوء الكفاءات الطبية المتخصصة والأسعار التنافسية مقارنة مع دول العالم، بالإضافة إلى وجود التقنيات والأجهزة والمعدات الحديثة المستخدمة في المملكة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدفاع المدني 4

الدفاع المدني يتعامل مع حريق كبير في الرصيفة

203983_12_1668495303

ورشة تدريبية حول التقييم الحسي لزيت الزيتون

main_image63787839a17c2

نائب نقيب المهندسين الأسبق في ذمة الله

81114_10_1667772377

بلدية الكفارات تدعو المواطنين للتبليغ عن أماكن تجمع مياه الأمطار

ced21d62-1660146762266817100

نقابة الأطباء: جهود مستمرة لتوفير فرص عمل للأطباء الشباب

مدينة-العقبة-دليلك-السياحي-المتكامل

إطلاق أكبر مبادرة شبابية بالعقبة تحت اسم رفعة وطن

أخبار متعلقة
image (8)

الكرك: المشهد شاهد تاريخي على أول غزوة إسلامية خارج الجزيرة العربية

WhatsApp Image 2022-10-20 at 4.42.06 PM

القطارنة يوجه دعوة للشركات الكورية للاستثمار في الأردن

1666268690396

مذكرة تفاهم بين الاحصاءات العامة وجمعية البنوك

1666265372460

رئيس الوزراء يلتقي وزراء شؤون اجتماعية عرب

6351149f58ec3

تخصيص أرض لإنشاء ساحة انتظار بجسر الملك حسين للشاحنات المحملة بمواد خطرة

imgid557171

بدء أعمال الحفر للتنقيب عن النحاس والذهب جنوبي الأردن