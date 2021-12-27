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الإثنين، 27-12-2021 03:05 م

الحموري: توفير دواء فايزر لكورونا فور وصوله إلى الأردن

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة وعضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور فوزي الحموري أن المستشفيات الخاصة ستوفر الدواء المضاد لكورونا بمجرد وصوله إلى الأردن.

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وقال الحموري لـ"الوكيل الإخباري"، إنه من المبكر الحديث عن الكميات وأسعار الدواء في الوقت الحالي، وخاصة أن الشحنة الأولى من الدواء لن تصل قبل شهر آذار 2022.

 

وكان وزير الصحة فراس الهواري قال إن الشحنة الأولى من حبوب فايزر المضاد لفيروس كورونا ستصل الأردن نهاية شهر آذار المقبل وتكفي لـ1500 شخص.

وأكد الهواري في تصريحات سابقة، أن إعطاء أقراص فايزر للأردنيين، سيقتصر على من هم فوق سن 65 عاما، فضلا عن ذوي الأمراض المزمنة.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي إيه) أجازت الاستخدام الطارئ للأقراص المضادة لكوفيد-19 من مختبرات فايزر.

 

 

 




 

 


 

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