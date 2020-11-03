الحموري للوكيل : وزارة الصحة ترغب بالتعاقد مع كوادر من القطاع الخاص لسد النقص

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اوضح رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري في تصريح خاص للوكيل الاخباري حيثيات وتفاصيل التوجه الحكومي للاستعانة بكوادر طبية وتمريضية من القطاع الخاص لسد النقص في بعض المواقع .

اضافة اعلان



وقال الدكتور الحموري انه لغاية هذه اللحظة لا توجد اي اتفاقية رسمية واضحة الشروط والمعالم لعمل كوادر طبية من القطاع الخاص لدى وزارة الصحة وانما قامت وزارة الصحة مؤخراً بالاعلان عن رغبتها بالتعاقد مع كوادر طبية وتمريضية من القطاع الخاص وفتحت الباب امام من يرغب بالعمل ضمن كوادر وزارة الصحة وفق اسس وضوابط محددة .

وتشهد بعض مستشفيات وزارة الصحة ضغطا كبيرا نتيجة تزايد اصابات كورونا بشكل ملحوظ الامر الذي شكل تحديا للكوادر الطبية وادى للوصول الى الارهاق والتعب الشديد .



