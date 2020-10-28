الحموري للوكيل : 315 حالة كورونا تتلقى العلاج في القطاع الخاص منها 25 في خطر

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال الدكتور فوزي الحموري رئيس جمعية المستشفيات الخاصة في تصريح للوكيل الاخباري انه ولغاية الساعة الثالثة من عصر امس الثلاثاء تم توثيق دخول ٣١٥ حالة اصابة بكورونا الى مستشفيات القطاع الخاص منها ٧٠ حالة في العناية المركزة و ٢٥ على اجهزة التنفس الصناعي .

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واوضح الحموري ان عدد المستشفيات في القطاع الخاص التي تعالج اصابات كورونا حاليا 12 مستشفى مشيرا الى ان الهدف هو الوقوف بجانب وزارة الصحة ودعم جهودها في مكافحة الوباء .

وكانت لجنة وزارية قد اجتمعت وقررت وضع سقوف سعرية لعلاج فيروس كورونا في القطاع الخاص بحيث وصلت في حدها الأعلى إلى 150 دينارا في الليلة الواحدة في غرف الدرجة الثانية وإلى 250 دينارا لليلة الواحدة في الغرف المنفردة.



