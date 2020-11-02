الحموري للوكيل : 90 اصابة بكورونا في العناية المركزة بمستشفيات القطاع الخاص

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري للوكيل الاخباري انه ولغاية مساء امس الاحد تم توثيق دخول 340 اصابة بكورونا الى مستشفيات القطاع الخاص المعتمدة للعلاج .

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واوضح الحموري ان من بين العدد الكلي للحالات يوجد 90 حالة في العناية المركزة اضافة الى 35 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي وهي بحالة خطرة .

واكد الحموري ان مستشفيات القطاع الخاص المعدة لاستقبال حالات كورونا عددها 12 لا تزال تستقبل الحالات بشكل يومي و بعدد متصاعد .

وكانت وزارة الصحة قد حددت سقفا سعريا لتكلفة علاج مرضى كورونا في القطاع الخاص وقد بين الحموري ان تكلفة الليلة الواحدة للعلاج هي 250 دينارا .



