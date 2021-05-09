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الأحد، 09-05-2021 12:21 م

مواقع التواصل اشتعلت بأنباء مغلوطة

الحموري : لم يتم مداهمة منزل مالك مستشفى خاص

جمه
جمعية المستشفيات الخاصة


الوكيل الإخباري - استهجنت جمعية المستشفيات الخاصة ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من ادعاءات حول مداهمة منزل مالك احد المستشفيات الخاصة من قبل كوادر ضريبة الدخل مؤخراً.

جاء ذلك في بيان ، وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه ، الأحد ، حمل توقيع رئيس الجمعية ، الدكتور فوزي الحموري ، وأوضح البيان ،   أن نشر وتداول مثل هذه الادعاءات والأخبار الملفقة يسيء إلى القطاع الصحي الخاص ويضر بسمعته على مختلف الأصعدة خاصة وأن هذا القطاع الاستثماري الهام يعتبر رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني ومصدرا هاماً للدخل القومي.

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وطالبت الجمعية بضرورة تحقق أي شخص أو أي جهة من مصداقية ما تقوم بنشره وتداوله حرصاً على المصلحة العامة وتجنباً للإضرار بالغير.


وزاد البيان " ما يدعو للاستغراب والأسف ان نشر مثل هذه الادعاءات يأتي في الوقت الذي يقف فيه قطاع المستشفيات الخاصة مع وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى في جهود مواجهة ومكافحة جائحة كورونا المستجد والتي تتطلب من الجميع التكاتف والتعاضد من أجل تجاوز هذه الجائحة وعدم الالتفات الى الشائعات التي تؤثر سلبا على جهود القطاع الصحي بجميع مكوناته".

وأشار إلى التصريح الذي صدر عن مصدر رسمي من دائرة ضريبة الدخل ونفى فيه ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال ان موظفي الدائرة لم ينفذوا أي مداهمات خلال العام الحالي وأن دائرة الضريبة تولي اهتماماً خاصاً لتشجيع الاستثمار والمستثمرين.

 

 

 




 

 


 

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