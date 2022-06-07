الحموري يستعرض النموذج الأردني للسفر الصحي في مؤتمر أفريقي

الوكيل الإخباري - استعرض رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور فوزي الحموري، النموذج الأردني للسفر الصحي، خلال مشاركته في مؤتمر الصحة الأفريقي الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة ( 5-7 حزيران)، برعاية ومشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وقالت جمعية المستشفيات الخاصة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الحموري قدم محاضرة رئيسية في جلسة السياحة العلاجية، حيث استعرض فيها المحاور الثمانية لإعلان عمان الذي يهدف لتوسيع مظلة السفر الصحي، وتشمل إلى جانب السياحة العلاجية، وسياحة طب الأسنان، والسياحة الاستشفائية، وسياحة المنتجعات، وسياحة الأكل الصحي، وسياحة الرياضة، وسياحة التقاعد والسياحة المتاحة للجميع.



وأكد الأهمية الاقتصادية للسفر الصحي على مستوى الإقليم والعالم، مشيرا إلى أن حجم السياحة الاستشفائية على مستوى العالم تجاوز 600 مليار دولار سنوياً، بينما يزيد حجم السياحة العلاجية عن 100 مليار دولار سنوياً، حيث يشارك ما يزيد عن 40 قطاع في السياحة العلاجية والاستشفائية.



وجاءت مشاركة رئيس جمعية المستشفيات الخاصة بناء على دعوة من منظمي المؤتمر للتعرف على التجربة الأردنية في السياحة العلاجية والاستشفائية، حيث أشاد الحضور بالسمعة الطبية المميزة التي اكتسبها القطاع الصحي الأردني.



والتقى رئيس الجمعية على هامش المؤتمر بعدد من المسؤولين في القطاع الصحي المصري العام والخاص لبحث فرص تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الصحي.