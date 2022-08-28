الحموري يعرض دور القطاع الخاص في مواجهة كورونا

الوكيل الاخباري - استعرض رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري اليوم الأحد، في مؤتمر" تجربة المملكة الأردنية الهاشمية بمواجهة كوفيد19"، تجربة القطاع الخاص في مواجهة جائحة كورونا.



وقال الحموري خلال جلسة "جائحة كورونا في الأردن: الاستجابة وإدارة الجائحة" إن جمعية المستشفيات الخاصة لعبت دورا هاما في ديمومة عمل المستشفيات الخاصة خلال فترة الإغلاق الشامل والجزئي، فقد استمرت في تقديم خدماتها للمواطنين.

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