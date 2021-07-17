الحموري ينفي ما ورد بتقرير المرصد العمالي حول عمل الأطباء المقيمين دون أجر

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري إن ما ورد في تقرير المرصد العمالي الأردني أن غالبية الأطباء المقيمين في المستشفيات يعملون دون أجر لا يعني القطاع الخاص بأي شكل من الاشكال.

اضافة اعلان

وأضاف الحموري لـ الوكيل الإخباري أن جميع الأطباء المقيمين في المستشفيات الخاصة يتقاضون رواتب وحوافز واشتراك في الضمان الاجتماعي ويحصلون على تأمين صحي وهذا يشمل المستشفيات الخاصة التعليمية وغير التعليمية.

وجاء رد الحموري على تقرير صدر اليوم عن المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، والذي قال إن غالبية الأطباء المقيمين في المستشفيات يعملون دون أجر، وقلة يحصلون على أجر 260 ديناراً وهو الحد الأدنى للأجور، وذلك ضمن برنامج التشغيل والتدريب في وزارة العمل.