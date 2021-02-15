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الإثنين، 15-02-2021 12:11 م

مؤكدا توافر الطحين بكميات مناسبة

الحموي لـ الوكيل : نطالب بتمديد عمل المخابز خلال المنخفض

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الخبز


الوكيل الإخباري- جلنار الراميني - أكد نقيب أصحاب المخابز، عبدالإله الحموي، أن مادة الطحين متوفرة بكميات مناسبة ، استعدادا للمنخفض الجوي ، تحسّبا من إرباك المخابز والمواطنين .

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وأشار ، الإثنين ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن المطاحن ستستمر بتزويد المخابز بالطحين على مدار الـ(24) ساعة .

 

وطالب الحموي الحكومة، بتمديد ساعات عمل المخابز ، نتيجة لتوقعاته بارتفاع الطلب على مادة الخبز ، وبالتالي ، تهافت المواطنين على الشراء ، ما يزيد من عدد المواطنين داخلها - المخابز - وبالتالي حصول التجمعات ، المخالفة لأوامر الدفاع.

 

وبين أن المخابز تغلق أبوابها عند 11 مساء، فيما يسمح للمواطنين التنقّل حتى الساعة 12 ليلا.

 

وحول الرقابة على الإجراءات الصحية نتيجة للوضع الوبائي الراهن ، فقد لفت الحموي ، أنه سيتم تكثيف الرقابة على المخابز من قبل وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والعمل ، بشأن ارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي ، لمنع انتشار الفيروس.

 

وأوضح أن المملكة ، تستهلك نحو1750 طنا من الطحين يوميا.

 

 

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