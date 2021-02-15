الحموي لـ الوكيل : نطالب بتمديد عمل المخابز خلال المنخفض

الوكيل الإخباري- جلنار الراميني - أكد نقيب أصحاب المخابز، عبدالإله الحموي، أن مادة الطحين متوفرة بكميات مناسبة ، استعدادا للمنخفض الجوي ، تحسّبا من إرباك المخابز والمواطنين .
وأشار ، الإثنين ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن المطاحن ستستمر بتزويد المخابز بالطحين على مدار الـ(24) ساعة .
وطالب الحموي الحكومة، بتمديد ساعات عمل المخابز ، نتيجة لتوقعاته بارتفاع الطلب على مادة الخبز ، وبالتالي ، تهافت المواطنين على الشراء ، ما يزيد من عدد المواطنين داخلها - المخابز - وبالتالي حصول التجمعات ، المخالفة لأوامر الدفاع.
وبين أن المخابز تغلق أبوابها عند 11 مساء، فيما يسمح للمواطنين التنقّل حتى الساعة 12 ليلا.
وحول الرقابة على الإجراءات الصحية نتيجة للوضع الوبائي الراهن ، فقد لفت الحموي ، أنه سيتم تكثيف الرقابة على المخابز من قبل وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والعمل ، بشأن ارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي ، لمنع انتشار الفيروس.
وأوضح أن المملكة ، تستهلك نحو1750 طنا من الطحين يوميا.
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