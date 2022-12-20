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الثلاثاء، 20-12-2022 03:18 م

الحنيطي: العلاقات الأردنية الكندية أنموذج يحتذى به في العمل المشترك

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة، رئيس أركان الدفاع الكندي الفريق أول أناند إنديرا أنيتا والوفد المرافق له، في إطار تعزيز التعاون العسكري المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، وضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها القوات المسلحة مع ممثلي هذه الدول.

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وجرى للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.


وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة: "إن العلاقات الأردنية الكندية تشكل أنموذجاً يحتذى به في العمل المشترك لمواجهة مختلف التحديات، وأن التعاون مستمر مع كندا في المجالات العسكرية، من خلال توظيف الخبرات والإمكانات المتبادلة في المجالات العملياتية والتدريبية والتقنية".


وأكد الحنيطي خلال اللقاء الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة – الجيش العربي، والملحق الدفاعي الكندي في عمّان، حرص القوات المسلحة الأردنية على تطوير العلاقات وإدامتها مع الجانب الكندي وبما يخدم المصالح المشتركة للقوات المسلحة في البلدين الصديقين.


من جهته، أكد رئيس أركان الدفاع الكندي عمق العلاقة واستمرارية التعاون بين القوات المسلحة في البلدين، وأهمية توسعة آفاق التعاون الثنائي بينهما، مثمناً دور الأردن وقواته المسلحة في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.

 




 

 


 

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