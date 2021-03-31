الحنيطي: العمل على خطة متكاملة لتحسين الوضع الاقتصادي الوطني



الوكيل الاخباري -

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أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أهمية الجهود التي تبذلها القوات المسلحة وسعيها المستمر لتوفير بيئة آمنة ومستقرة قادرة على مواجهة التحديات والظروف التي تشهدها المنطقة والإقليم.وقال الحنيطي خلال لقائه في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأربعاء، أعضاء كتلة الشعب النيابية، بحضور عددٍ من كبار ضباط القوات المسلحة، إن حجم التطورات والإنجازات التي تحققت على المستوى الوطني خلال مئة عام من عمر الدولة الأردنية هي محط اعتزاز وفخر الجميع والتي ترسخت وتعمقت من خلال الرؤى والتطلعات الهاشمية والسعي الدؤوب للنهوض بالوطن وتطويره وتحديثه، والاستمرار بالدور الحيوي والمهم للمملكة في مساندة الأمتين العربية والإسلامية.وقال: إننا في القوات المسلحة ومن خلال التنسيق المشترك مع مجلس النواب نعمل على مساندة الحكومة في بلورة الحلول التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن؛ تنفيذاً لرؤى القائد الأعلى، والسعي إلى تأسيس عدد ٍمن المشاريع التنموية للتقليل من نسب البطالة والمساهمة في تحسين الأوضاع المعيشة.وأشار اللواء الركن الحنيطي إلى توجيهات القائد الأعلى الرامية الى الاهتمام بمرتبات القوات المسلحة وأسرهم، ودعم جهود الدولة، مبيناً أن العمل جار مع بقية مؤسسات الدولة لوضع خطة متكاملة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي خاصةً في ظل جائحة كورونا بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني الشامل.