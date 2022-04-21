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الخميس، 21-04-2022 03:50 م

الحنيطي: المتقاعدين والمصابين العسكريين على سلم أولوياتنا

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي على اهتمام القيادة العامة وبتوجيهات ملكية مستمرة، بشؤون المتقاعدين والمصابين العسكريين وذوي الشهداء، وأنهم على سلم أولوياتها وتسعى لتذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجههم ضمن الإمكانيات المتاحة.

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جاء ذلك خلال مأدبة إفطار نظمتها القوات المسلحة الأردنية أمس الأربعاء، لعدد من المتقاعدين والمصابين العسكريين، في فندق القوات المسلحة الأردنية، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.


وهنأ اللواء الركن الحنيطي بعودة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني سالماً معافىً إلى أرض الوطن وبنجاح العملية الجراحية، متمنياً لجلالته موفور الصحة والعافية وان يبقى ذخراً وسنداً للأردن وشعبه وجيشه وأجهزته الأمنية.


وقال مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى اللواء الركن المتقاعد اسماعيل الشوبكي في كلمة باسم المتقاعدين العسكريين: “إن القيادة العامة عودتنا أن نلتقي برحابها وتفتح أبوابها ووحداتها أمامنا لاستذكار أجمل سنوات العمر والخدمة العسكرية الشريفة، وأن هذه اللقاءات تترجم التوجيهات الملكية التي تدعو إلى التواصل مع المتقاعدين العسكريين من أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية”.


وأكد الشوبكي على الاهتمام الذي يوليه جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لإخوانه (رفاق السلاح) من المتقاعدين العسكريين وضرورة التواصل معهم وتلمس احتياجاتهم.


وأبدى المتقاعدون والمصابون العسكريون سعادة كبيرة تجاه هذه اللفتة الكريمة التي تعكس مدى الاهتمام والرعاية التي توليها القيادة الهاشمية والقيادة العامة للقوات المسلحة برفاق السلاح في هذا الشهر المبارك، وإدامة التواصل معهم، مثمنين ما تقوم به القوات المسلحة في الدفاع عن حدود الوطن والذود عن ثراه الغالي.

 




 

 


 

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