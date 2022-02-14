الحنيطي: الملك سيعلن أخباراً جيدة للمتقاعدين العسكريين غداً وهدية خاصة من جلالته لأفراد المنطقة الشرقية

الوكيل الاخباري - قال رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي إن جلالة الملك عبدالله الثاني سيعلن عن أخبار وصفها بالجيدة والسارّة للمتقاعدين العسكريين.

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وأضاف الحنيطي خلال زيارته لقيادة المنطقة العسكرية الشرقية والذي رافق الملك في زيارته، أن الملك أبلغه بأن يهتم بأفراد اقوات المسلحة قائلاً: "سيدنا حكالي دير بالك عالشباب".

ووجه الحنيطي تحيته لجميع مرتبات المنطقة العسكرية الشرقية، مؤكداً أن كل الدعم سيتم توجيهه للمنطقة من الملك ومن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

وشدد الحنيطي على أن القوات المسلحة كانت وستبقى ملتفة حول جلالة الملك، وهي التي ستكون درعاً للوطن.

وختم حديثه الذي وجهه لضباط وأفراد المنطقة الشرقية بأن لهم "هدية خاصة" من جلالة الملك.