الحنيطي: تسخير جميع الإمكانات والقدرات والموارد للحفاظ على أمن حدودنا

الوكيل الاخباري -

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أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أن القيادة العامة للقوات المسلحة – الجيش العربي ستسخر الإمكانات والقدرات والموارد كافة للحفاظ على حدودنا آمنة، وملاحقة كل من ينوي العبث بمقدرات الوطن والمساس بأمنه، وأن القوات المسلحة ستطوع استراتيجياتها بما يضمن منع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة.جاء ذلك خلال تفقد اللواء الركن الحنيطي اليوم الأربعاء، واجهة المنطقة العسكرية الشرقية والوحدات النوعية التي جرى نشرها قبل نحو أسبوع لتعزيز وحدات حرس الحدود في واجباتها، والمكونة من فرق منتخبة للتدخل السريع والعمليات الخاصة وسرايا من لواء الملك حسين بن علي المزودة بكافة الأسلحة والمهام والآليات والمعدات اللازمة مسندة بطائرات سلاح الجو الملكي، لتكون جاهزة على مدار الساعة للتعامل مع كافة أشكال التهديد المحتملة بما يخدم منظومة أمن الحدود لتعزيز قدراتها على حماية الوطن والدفاع عن حدوده.وشدد رئيس هيئة الأركان المشتركة على ضرورة التعامل بكل قوة وحزم مع من تسول له نفسه محاولة الاقتراب من الحدود، مؤكداً أهمية توحيد الجهود بين القوات النوعية وقوات حرس الحدود، لتحقيق الأهداف المنشودة في منع عمليات التسلل والتهريب ضمن مناطق المسؤولية.وفي نهاية الزيارة التي حضرها قائد سلاح الجو الملكي والمساعد للعمليات والتدريب وقائد لواء الملك حسين بن علي وقائد لواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التدخل السريع وقائد مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة الملكية وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، التقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات القوات المنتشرة ضمن المنطقة الحدودية الشرقية، ونقل لهم تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، معرباً عن فخره واعتزازه بالمستوى المتميز والكفاءة والاحترافية في تنفيذ الواجبات المناطة بهم والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.