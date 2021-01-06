الحنيطي: تسخير كافة الجهود والامكانات لخدمة منتسبي الجيش عاملين ومتقاعدين

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، إن القوات المسلحة الأردنية تسخر الجهود والإمكانات كافة لخدمة منتسبيها من أبناء الوطن العاملين والمتقاعدين، على نهج راسخ في مساندة قطاعات الدولة المختلفة لما فيه خير الأردن وبما يحفظ أمنه واستقراره، ترجمةً للرؤى الملكية السامية في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.جاء ذلك خلال زيارة اللواء الركن الحنيطي إلى قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي الجوية، اليوم الأربعاء، بحضور قائد سلاح الجو الملكي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.وأضاف الحنيطي أن القوات المسلحة أثبتت جدارة واحترافية عالية خلال تنفيذ الواجبات المناطة بها مع جائحة كورونا، واسهمت بشكل كبير في التقليل من آثارها السلبية، مؤكداً قدرة الأردن على تجاوز هذه الأزمة بقيادته الهاشمية الحكيمة وهمة شعبه الأبي. وأثنى رئيس هيئة الأركان المشتركة على الدور المحوري والمهم لسلاح الجو الملكي في الدفاع عن سماء الوطن وإسناد القوات البرية في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، إضافةً إلى دوره الإنساني الكبير في الإسعاف والإنقاذ والإخلاء الطبي.ونقل الحنيطي إلى مرتبات القاعدة تحيات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني، معرباً عن اعتزازه بالمستوى المتميز والاحترافية والمعنويات العالية التي يتمتع بها منتسبو سلاح الجو الملكي.واستمع الحنيطي إلى إيجاز عن سير الأمور العملياتية واللوجستية والتدريبية، والخطط الحالية والمستقبلية والواجبات والمهام التي تقوم بها القاعدة وآلية تنفيذها. كما تفقد خلال الزيارة المشاريع الحالية المقامة في قاعدة الشهيد موفق السلطي التي تأتي ضمن استراتيجية السلاح لمواكبة التطورات الحديثة في مجال سلاح الجو، منها مبنى سرب الاستطلاع الجوي ومركز سرب تدريب القتال الجوي التشبيهي والأسراب المقاتلة وخطوط الطيران ومحطات وقود الطائرات، إضافةً إلى البنية التحتية والإدارية التي تخدم مرتبات القاعدة.