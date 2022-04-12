الحنيطي: زراعة مساحات من الأراضي بمختلف المحاصيل

الوكيل الإخباري - انطلاقاً من حرص القوات المسلحة الأردنية الدائم على تحقيق الأمن الغذائي الوطني والحد من الآثار الاقتصادية التي مر بها الأردن خلال جائحة كورونا، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أن القوات المسلحة ستسهم بزراعة مساحات من الأراضي بمختلف المحاصيل، وذلك في إطار الدور التنموي الذي تؤديه القوات المسلحة للنهوض بالاقتصاد الوطني.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال زيارته أمس الإثنين، إلى كتيبة الدفاع الجوي الميداني ٨٤ الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية ومشاركته مأدبة الإفطار، بحضور المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية وقائد المنطقة.



والتقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات الكتيبة، ونقل لهم تحيات ومباركة جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مبدياً اعتزازه بالمستوى المتميز والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.



حضر الزيارة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.