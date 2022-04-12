الثلاثاء 12-04-2022
الوكيل الاخباري

الأوقاف تعلن بدء التسجيل الأولي للراغبين بالحج - رابط

صندوق الزكاة يعلن عن استعداده لتقديم التمويلات - تفاصيل

كشف سبب فرق الاسعار بين المؤسسات الاستهلاكية والسوق .. ليس ربحاً

189 مليون دولار حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية

العقوبات تطال تطبيق سبيربنك الروسي في متجر آبل

ارتفاع قيم حوالات الأردنيين إلى 703 ملايين دينار خلال الشهر الماضي

هل استبدال الدولار بالجنيه المصري خطوة وشيكة؟

نوفاك يؤكد وجود صفقات باليوان لبيع موارد الطاقة الروسية

ارتفاع العجز التجاري لتونس خلال الثلث الأول من العام 2022

المانيا: ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ عام 1990

الثلاثاء، 12-04-2022 01:29 م

الحنيطي: زراعة مساحات من الأراضي بمختلف المحاصيل

WhatsApp-Image-2022-04-12-at-1.16.55-PM-4


الوكيل الإخباري - انطلاقاً من حرص القوات المسلحة الأردنية الدائم على تحقيق الأمن الغذائي الوطني والحد من الآثار الاقتصادية التي مر بها الأردن خلال جائحة كورونا، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أن القوات المسلحة ستسهم بزراعة مساحات من الأراضي بمختلف المحاصيل، وذلك في إطار الدور التنموي الذي تؤديه القوات المسلحة للنهوض بالاقتصاد الوطني.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال زيارته أمس الإثنين، إلى كتيبة الدفاع الجوي الميداني ٨٤ الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية ومشاركته مأدبة الإفطار، بحضور المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية وقائد المنطقة.


والتقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات الكتيبة، ونقل لهم تحيات ومباركة جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مبدياً اعتزازه بالمستوى المتميز والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.


حضر الزيارة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
81a3ac4f-6255-4788-bf11-e57263d69630

الأوقاف تعلن بدء التسجيل الأولي للراغبين بالحج - رابط

207918b1-0f48-4711-a156-43827c46a65f

صندوق الزكاة يعلن عن استعداده لتقديم التمويلات - تفاصيل

imgid493160

كشف سبب فرق الاسعار بين المؤسسات الاستهلاكية والسوق .. ليس ربحاً

vvvvvvvvvvvv

بلدية عجلون تدعو المواطنين للاستفادة من الخصومات والإعفاءات

-761165268

189 مليون دولار حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية

WhatsApp-Image-2022-04-12-at-1.14.09-PM-1

افتتاح مجمعاً إدارياً في مديرية أمن وحماية المطارات

أخبار متعلقة
1647691047845

صدور العدد 398 من مجلة أفكار

1647181468025

الملك يلتقي رئيس وزراء النرويج في أوسلو

0L5A0427

الرفاعي يستبعد حل مجلس النواب.. والتمديد وارد

4c00eb97-0f36-40b9-b512-b012c19460d3

الدغمي يؤكد عمق العلاقات التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة

92021216050263232493

عبيدات يطالب بتصفير ديون الجامعات

0L5A3771

الصفدي: أمن العراق ركيزة لأمن المنطقة