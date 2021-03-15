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الإثنين، 15-03-2021 06:04 م

مشددا على تكاتف الجهود

الحنيطي : ضرورة الاستعداد لمستجدات كورونا

الحنيطي
اللواء الركن يوسف الحنيطي خلال الزيارة


الوكيل الإخباري- أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي أن القوات المسلحة ممثلة بمديرية الخدمات الطبية الملكية تواصل تقديم خدماتها الطبية من خلال كوادرها المدربة والمؤهلة وأجهزتها الحديثة بكل كفاءة ومهنية عالية.

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وأوعز الحنيطي ، بتعزيز المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة بمستشفيات ميدانية متحركة مزودة بجميع التجهيزات الطبية والعلاجية، في إطار مساندة القطاع الصحي الأردني لمواجهة التحديات الصحية التي تواجه هذا القطاع في ظل جائحة كورونا.


جاء ذلك خلال زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة، اليوم الاثنين، إلى مديرية الخدمات الطبية الملكية، بحضور عدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، حيث استمع إلى ايجاز قدمه مديرها العام العميد الطبيب عبدالله عميش، عن المهام والواجبات التي تقوم بها المديرية والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، وآلية عملها وسبل تعزيز دورها الطبي بما يسهم في أداء الرسالة الإنسانية النبيلة لها، وعن الواجبات التي تقوم بها المستشفيات الطرفية التابعة لها ومدى مساهمة المديرية في حملة المطاعيم الوطنية والتي بلغت (33) ألف جرعة حتى الآن.


وبين اللواء الركن الحنيطي أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف وتوحيد الجهود كافة، لمواجهة الجائحة والخروج منها، من خلال مساندة مختلف القطاعات وبشكل يسهم في عودتها إلى دورها الاعتيادي كما كانت عليه في السابق، مؤكداً أن القوات المسلحة دأبت ومنذ بدء الجائحة بالتوسع في دورها التنموي ودعم جهود الدولة، من خلال المديريات والتشكيلات والوحدات التابعة لها، لتخفيف تداعيات هذه الأزمة والتي أثرت بشكل كبير على مختلف القطاعات، علاوةً على الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة في حماية الوطن وصون مقدراته.


واستعرض رئيس هيئة الأركان المشتركة، خلال زيارته، آلية العمل والتنسيق المشترك بين الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة والمتمثلة بإرسال مستشفيات ميدانية متحركة إلى عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، إضافةً إلى فرق طبية مختصة في التعامل مع الحالات المرضية المختلفة، بناءً على التوجيهات الملكية السامية في مواجهة آثار الأزمة وتسخير كافة الوسائل والإمكانات المتوفرة في القوات المسلحة.


وفي نهاية الزيارة، شدد اللواء الركن الحنيطي على ضرورة تقديم أفضل أنواع الرعاية الصحية للمرضى والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، والاستمرار في إعطاء المطاعيم للكوادر الطبية خصوصاً التي تتعامل مع مرضى فيروس كورونا، وأوعز بضرورة الاستعداد للتعامل مع المستجدات المستقبلية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها مرتبات الخدمات الطبية الملكية، والدور الذي تقوم به خلال الجائحة.

 

المصدر : بترا

 

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