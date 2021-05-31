الحنيطي لـ الوكيل : مستشفى عسكري ثانٍ خلال شهر في غزة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد قائد المستشفى الميداني الأردني/66 في قطاع غزة، العقيد الركن فارس الحنيطي، أن هنالك ترتيبات أمنية وتنسيقية في قطاع غزة ، لإنشاء مستشفى عسكري أردني ثانٍ في القطاع .

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وأوضح الحنيطي ، الإثنين ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن ذلك يأتي على ضوء توجيهات ملكية سامية ، عقب أحداث غزة الأخيرة.

ونوّه ، أن المستشفى سيكون بأعلى المواصفات الطبية، لدعم ومساندة الجهود الطبية للمستشفى الميداني العسكري الأردني /66 .

وفي ردّ على سؤال حول توقيت استكمال إنشائه، أجاب الحنيطي " خلال شهر سيكون المستشفى جاهزا ، بحسب رؤية جلالة الملك".

وتابع " المستشفى سيحتوي على 100 سرير على مساحة 9 دونم ، بالإضافة إلى أنه سيحتوي على قسم للطوارئ وغرف عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى، وسيتم إسناده بكافة الطواقم الطبية اللازمة، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية وإجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة".

" نبحث بالتعاون مع المعنيين في غزة المكان المناسب لإنشائه ، لخدمة أهالي القطاع على أكمل وجه "، وفق الحنيطي.





