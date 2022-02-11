الحنيطي: مستمرون بمنع عمليات التهريب وبالقوة

الوكيل الاخباري - تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، مجريات العمليات النوعية التي جرت على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية اليوم الجمعة، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة قادمة من الأراضي السورية الى الأراضي الأردنية.



وأكد اللواء الركن الحنيطي استخدام جميع الإمكانات المتوفرة لدى القوات المسلحة، لمنع عمليات التسلل والتهريب والتصدي لها بهدف الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وسلامة مواطنيه.



وشدد اللواء الركن الحنيطي على أن القوات المسلحة مستمرة وماضية في منع هذه العمليات وبالقوة، من خلال تطبيق منظومة قواعد الاشتباك الجديدة، ولمواجهة جميع أشكال التهديد على الواجهات الحدودية وبالقوة، وأية مساع يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه وزعزعة أمن واستقرار المملكة؛ التزاماً منها بواجبها الوطني تجاه الوطن وقيادته الهاشمية المظفرة.

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